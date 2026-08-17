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Analisi Tecnica: indice MDAX del 14/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 14/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude con una variazione percentuale dello 0,62%.

L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 32.544,2 e primo supporto individuato a 32.304,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32.783,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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