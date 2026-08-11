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Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Debole la giornata del 10 agosto per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un calo dello 0,48%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice MDAX. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 32.457. Primo supporto visto a 32.148,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 32.045,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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