Milano 9:06
52.749 +0,25%
Nasdaq 19-ago
29.426 0,00%
Dow Jones 19-ago
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Londra 9:06
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26.053 -0,15%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.

Analizzando lo scenario dell'indice MDAX si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 31.608,5. Prima resistenza a 32.250,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 31.394,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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