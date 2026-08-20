Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.
Analizzando lo scenario dell'indice MDAX si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 31.608,5. Prima resistenza a 32.250,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 31.394,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)