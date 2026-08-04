Appuntamenti macroeconomici del 4 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 04/08/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso -20,3K unità; preced. -28,7K unità)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,2%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -73 Mld $; preced. -77,6 Mld $)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0%; preced. -1,3%)
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