Appuntamenti macroeconomici del 29 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 29/07/2026
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso -0,7%; preced. 0,7%)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 0,3%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (atteso 1,7 Mld £; preced. 1,66 Mld £)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 1,9%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,7 Mln barili; preced. 2,01 Mln barili)
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