Attese positive per Buzzi

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Seduta positiva per la società attiva nel settore del cemento , tra i componenti del FTSE MIB , che avanza bene e porta a casa un +1,02%.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 41,59 Euro, con stop loss posto a quota 39,07, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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