Borse europee in denaro su ottimismo Usa-Iran

(Teleborsa) - Il bilancio è positivo per i listini azionari europei
. Il Vecchio Continente beneficia della tregua nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran
nel fine settimana che ha determinato un calo dei prezzi del petrolio
e stimolato la propensione al rischio. Nel frattempo, gli investitori si preparano ad affrontare una settimana cruciale per la pubblicazione dei risultati delle principali società tecnologiche statunitensi
: fra tutte, Microsoft e Mera mercoledì, Apple e Amazon giovedì. Focus anche alla decisione di politica monetaria della Federal Reserve
di mercoledì.Giornata rialzista anche per Piazza Affari
. A Milano in luce Amplifon
e Unicredit
, dopo che JPMorgan ha rispettivamente alzato raccomandazione
e target price
, oltre che Buzzi
, Cucinelli
e Ferrari
. In coda i titoli petroliferi - con Eni
, Tenaris
e Saipem
- in scia alla predetta frenata del prezzo del greggio, che al momento registra ribassi intorno al 6%.
Sul fronte macro, risulta superiore alle attese
l'indice IFO della Germania
a luglio 2026. Secondo l'ultimo sondaggio, l'indice si è attestato a 86,6 punti rispetto agli 85,7 punti di giugno e risulta migliore rispetto agli 86,1 punti del consensus.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,11%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 83,17 dollari per barile, in forte calo dell'8,07%.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +79 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,92%. Tra i mercati del Vecchio Continente
incandescente Francoforte
, che vanta un incisivo incremento dell'1,65%, sostanzialmente tonico Londra
, che registra una plusvalenza dello 0,60%, e tonica Parigi
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,93%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dello 0,82%, a 52.226 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 54.838 punti.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,53%); con analoga direzione, in denaro il FTSE Italia Star
(+1,23%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in luce Amplifon
, con un ampio progresso del 3,08%.
Andamento positivo per Brunello Cucinelli
, che avanza di un discreto +2,92%.
Ben comprata Buzzi
, che segna un forte rialzo del 2,85%. Ferrari
avanza del 2,67%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su ENI
, che prosegue le contrattazioni a -3,83%.
Spicca la prestazione negativa di Tenaris
, che scende dell'1,80%.
Contrazione moderata per Snam
, che soffre un calo dell'1,31%.
Sottotono Stellantis
che mostra una limatura dell'1,31%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Fiera Milano
(+4,81%), Reply
(+3,30%), Ferragamo
(+3,05%) e Philogen
(+2,81%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico
, che ottiene -6,20%.
Deludente Comer Industries
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Technoprobe
, che mostra un piccolo decremento dell'1,34%.
Discesa modesta per Anima Holding
, che cede un piccolo -1,27%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso: Lunedì 27/07/2026
10:00 Germania
: Indice IFO (atteso 86,1 punti; preced. 85,7 punti)
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,2%)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,6%; preced. -4,5%) Martedì 28/07/2026
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (preced. 84 punti)
09:00 Spagna
: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10,7%; preced. 10,83%).