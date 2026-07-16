Directa SIM, primo semestre 2026 record con oltre 166mila clienti (+20,9%) e asset totali a 11,5 miliardi (+18,6%)

(Teleborsa) - Directa Sim ha archiviato il primo semestre 2026 con nuovi record nei propri principali indicatori di crescita in termini di numero di clienti, asset totali e numero di eseguiti.



Nel dettaglio, il numero di clienti al 30 giugno 2026 ha raggiunto quota 166.261 (+20,9% rispetto al 31 dicembre 2025) con un incremento di oltre 28.690 nuovi conti attivi.



Un risultato - spiega la società - supportato dal costante ampliamento della platea di risparmiatori orientati a soluzioni di investimento autonome e digitali. In un contesto caratterizzato da mercati finanziari generalmente positivi, l’interesse degli investitori è stato ulteriormente alimentato dagli sviluppi geopolitici, che hanno inciso sull’andamento delle materie prime energetiche, e dal forte impulso dei temi legati all’innovazione tecnologica e all’intelligenza artificiale. Tali fattori hanno contribuito a sostenere l’operatività sui mercati e a favorire una più ampia partecipazione degli investitori.



Il valore complessivo degli asset della clientela ha raggiunto 11,5 miliardi di euro, in crescita del 18,6% rispetto a fine 2025, in scia principalmente alla crescita del numero di clienti e al permanere di una raccolta netta positiva fra la clientela già acquisita. Solo in misura più contenuta tale crescita è risultata riconducibile all’andamento favorevole dei mercati finanziari nel corso del semestre, in particolare di quelli statunitensi, che hanno comunque contribuito alla rivalutazione degli asset in possesso della clientela.



Il numero totale di ordini eseguiti dei clienti nel primo semestre 2026 è stato pari a 3,8 milioni, in aumento del 26,9% rispetto ai primi sei mesi del 2025. In particolare, sui mercati cash italiani il numero di eseguiti è stato superiore a 2,4 milioni (+33,4%).



Particolarmente sostenuto l’interesse verso gli ETF, la cui operatività ha registrato una crescita significativa nel semestre, con un controvalore intermediato aumentato del 76,6% rispetto al primo semestre 2025, mentre il numero di eseguiti è cresciuto di circa il 63,3%, confermando il crescente utilizzo di tali strumenti che consentono efficienza e diversificazione alla clientela.



A fine giugno 2026 il controvalore degli ETF rappresentava oltre il 50% del totale degli asset della clientela, confermando il crescente ruolo assunto da questi strumenti all'interno dei portafogli degli investitori. Tale dato testimonia il successo e la crescente diffusione degli ETF negli ultimi anni, grazie alle loro caratteristiche di diversificazione, trasparenza dei costi e facilità di accesso ai mercati finanziari.



Infine, degna di nota la significativa crescita dell’operatività sui mercati azionari statunitensi, con un incremento del 36% degli ordini eseguiti rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Tale andamento è stato sostenuto dal persistente interesse degli investitori verso i principali titoli tecnologici americani, in particolare quelli legati ai settori dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione digitale, nonché dalle numerose opportunità offerte da un contesto di mercato caratterizzato da elevata volatilità e da frequenti eventi in grado di influenzare l’andamento delle quotazioni.



Andrea Busi, amministratore delegato della società, ha così commentato: "I risultati del primo semestre 2026 confermano la solidità del nostro modello di business e la crescente attrattività di Directa nei confronti degli investitori italiani. Il continuo incremento del numero di clienti, degli asset amministrati e dei livelli di operatività è un importante riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni e ci incoraggia a proseguire nel percorso di innovazione tecnologica e di costante evoluzione della nostra offerta. In un contesto caratterizzato da una concorrenza sempre più intensa e da una rapida trasformazione del settore finanziario, Directa continua a distinguersi per qualità del servizio, innovazione e vicinanza ai clienti, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento in Italia nel mondo degli investimenti online."



Stefano D’Orazio, direttore commerciale della società, ha aggiunto: "I risultati del primo semestre confermano un cambiamento strutturale: sempre più italiani scelgono di investire in modo autonomo e consapevole. A giugno abbiamo aperto un nuovo conto ogni otto minuti e la crescita degli eseguiti dimostra che aumenta sia il numero dei clienti, sia il loro livello di partecipazione ai mercati; i 20.000 iscritti alla Directa Academy confermano il ruolo centrale dell'educazione finanziaria nel percorso di crescita dei nostri clienti. La nostra ambizione va oltre i risultati di oggi. Crediamo che la più grande opportunità per il risparmio italiano sia accompagnare

milioni di persone nel percorso da Saver a Investor: trasformare il risparmio in investimento, con semplicità, consapevolezza e autonomia. È questa la missione che guida i nostri investimenti nell'evoluzione delle piattaforme, nell'adozione di strumenti di AI e nell'educazione finanziaria, con l'obiettivo di contribuire concretamente alla crescita della cultura finanziaria del Paese."





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