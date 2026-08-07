Turkish Airlines, utile netto a quasi 200 milioni di dollari nel secondo trimestre 2026

(Teleborsa) - I risultati finanziari del secondo trimestre 2026 premiano la politica di Turkish Airlines che vede crescere il proprio utile netto di 197 milioni di dollari Usa, con ricavi complessivi cresciuti del 20,5% su base annua, attestandosi a 7,2 miliardi dollari Usa. Nel contempo, la compagnia aerea ha incrementato la propria flotta del 14% rispetto all’anno precedente, raggiungendo il numero di 552 aeromobili.



A compensare l’incremento dei prezzi del carburante, che ha inciso sui costi operativi, l’aumento dei ricavi unitari derivanti dal traffico passeggeri e cargo. I volumi di merce trasportata da Turkish Cargo sono aumentati dell’11,3%, mentre i ricavi cargo hanno registrato una crescita del 58%, raggiungendo quasi 1,3 miliardi dollari Usa.

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