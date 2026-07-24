Eventi e scadenze del 24 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 24/07/2026

Appuntamenti:

Giffoni Film Festival 2026 - La 56ª edizione del Giffoni Film Festival avrà come tema, quest'anno, "Le Cose impossibili". Giffoni56 si svolge a Giffoni Valle Piana e ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Il programma del festival cinematografico include 104 opere in concorso (suddivise in 42 lungometraggi e 62 cortometraggi) e oltre 100 ospiti (da venerdì 17/07/2026 a sabato 25/07/2026)

Consiglio dell'Unione europea - Dublino - Riunione informale dei ministri dell'ambiente (da giovedì 23/07/2026 a venerdì 24/07/2026)

10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Giugno 2026

19:30 - Federlogistica - Galà della Logistica - Genova, Villa dello Zerbino - "La logistica non trasporta soltanto merci: apre mercati" - 2 edizione dell'evento promosso da Federlogistica, l'associazione di riferimento della logistica italiana aderente a Conftrasporto-Confcommercio. Parteciperanno le principali istituzioni nazionali e locali insieme ai protagonisti della filiera logistico-portuale. Nel corso della serata saranno inoltre consegnati i Green Logistics Awards

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

American Express - Risultati di periodo

Caltagirone Editore - CDA: Relazione Semestrale

Impianti - CDA: Preconsuntivo Semestrale

11:00 - Poste Italiane - Appuntamento: Conference call di presentazione “Q2 & H1-26 Financial Results & Strategy Update”





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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