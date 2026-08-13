Klarna punta agli abbonamenti per competere con premi e vantaggi delle carte di credito

(Teleborsa) - Klarna
sta lanciando abbonamenti
per i suoi clienti in Europa, offrendo premi e vantaggi
simili a quelli delle carte di credito
. Lo riporta Bloomberg che evidenzia come questo rappresenti un chiaro tentativo di competere con aziende come American Express
.
Klarna, nata come azienda di "compra ora, paga dopo" che permetteva ai clienti di posticipare i pagamenti senza interessi, sta cercando di espandersi nel settore dei pagamenti quotidiani
. L'azienda vuole che i clienti utilizzino Klarna sia per acquisti più consistenti, suddivisi nel tempo, sia per le spese quotidiane con carta di debito.
Una strategia che avvicina l'azienda di pagamenti ad altre società di carte di credito, che stanno cercando di acquisire clienti più facoltosi, disposti a pagare la quota annuale in cambio di vantaggi.
I piani di Klarna prevedono inizialmente il lancio nel Regno Unito
, in Germania
, Francia
, Italia
e in altri sette paesi europei, con l'intenzione di estendere l'offerta ad altre regioni in futuro.
Il mese scorso Klarna aveva dichiarato che sarà il fornitore del nuovo programma di leasing
di Apple
, Apple Upgrade
, un accordo che, secondo Klarna, contribuirà positivamente al suo utile operativo rettificato quest'anno e negli anni a venire.