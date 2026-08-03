Fine Foods, nuovi acquisti di azioni proprie per 207 mila euro

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals ha comunicato di aver acquistato, tra il 27 e il 31 luglio 2026, complessivamente 24.858 azioni proprie sul mercato, pari allo 0,0973% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 8,3296 euro per azione e per un controvalore complessivo di 207.056,06 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 15 aprile 2026.



A seguito degli acquisti effettuati, al 31 luglio 2026 il produttore italiano di integratori alimentari detiene complessivamente 2.972.141 azioni proprie, pari all'11,6280% del capitale sociale.



Nel frattempo, in Borsa, amplia il margine di guadagno Fine Foods & Pharmaceuticals rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 8,36 euro.









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