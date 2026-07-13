SYS-DAT, buyback per oltre 240 mila euro
(Teleborsa) - SYS-DAT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 22 aprile 2026, ha reso noto di aver acquistato dal 6 al 10 luglio 2026 inclusi, complessivamente 40.485 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 6,03 euro e per un controvalore pari a 244.185,08 euro.
A seguito degli acquisti sopra indicati, al 13 luglio SYS-DAT detiene 852.246 azioni proprie, corrispondenti al 2,7241% del capitale sociale.
Nel frattempo, a Piazza Affari, la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 6,18 euro.
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