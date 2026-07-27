SYS-DAT, buyback per oltre 87 mila euro

(Teleborsa) - SYS-DAT , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 22 aprile 2026, ha reso noto di aver acquistato dal 20 al 24 luglio 2026 inclusi, complessivamente 14.691 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 5,96 euro e per un controvalore pari a 87.561,44 euro.



A seguito degli acquisti sopra indicati, al 27 luglio SYS-DAT detiene 900.427 azioni proprie, corrispondenti al 2,8782% del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, la Società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 6,14 euro.











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