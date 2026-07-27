Fine Foods acquista azioni proprie per oltre 210 mila euro
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 15 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 20 al 24 luglio 2026, complessivamente 25.000 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 8,6454 euro per un controvalore pari a 216.133,80 euro.
A seguito degli acquisti indicati, al 24 luglio il produttore italiano di integratori alimentari detiene 2.947.283 azioni proprie, pari all'11,5308% del capitale sociale.
Nel frattempo, a Piazza Affari, Fine Foods & Pharmaceuticals estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 8,3 euro.
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