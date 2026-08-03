Madrid: scambi negativi per Acciona Energia
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che mostra un decremento dell'1,94%.
L'andamento di Acciona Energia nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo di Acciona Energia si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 21,69 Euro. Supporto stimato a 21,05. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 22,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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