Prevale la cautela in Europa in vista dell'inflazione USA

(Teleborsa) - Seduta prudente per il FTSE MIB
e gli altri listini europei.
Cresce l'attesa per i prezzi al consumo statunitensi
in uscita oggi pomeriggio e che dovrebbero fornire nuovi spunti sulle prossime mosse della Federal Reserve.
Resta l'attenzione anche sul settore tech
con l'ottimismo dei produttori di chip nel segmento dell'intelligenza artificiale
mentre, sul fronte geopolitico
, gli operatori rimangono cauti riguardo alle prospettive di un accordo in Medio Oriente.
Dall'agenda macro europea, si è confermata in accelerazione l'inflazione in Germania a luglio
. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2,8% su base annua
, rispetto al +2,3% rilevato nel mese precedente. Su base mensile si registra un +0,8%, uguale alla stima preliminare, contro il -0,3% di giugno.
Riflettori, alle ore 10.00, sui prezzi al consumo italiani
.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. L'Oro
continua gli scambi a 4.401,5 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,76%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,81%), raggiunge 83,87 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +78 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,94%. Tra i mercati del Vecchio Continente
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,21%, Londra
è stabile, riportando un moderato 0%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a -0,06%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,29% a 53.860 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 56.523 punti.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,44%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,15%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Prysmian
(+1,96%), Hera
(+1,20%), STMicroelectronics
(+0,78%) e Azimut
(+0,75%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su DiaSorin
, che prosegue le contrattazioni a -2,66%.
Giornata fiacca per Amplifon
, che segna un calo dell'1,06%.
Piccola perdita per Moncler
, che scambia con un -0,94%.
Tentenna Brunello Cucinelli
, che cede lo 0,59%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ascopiave
(+2,50%), Technoprobe
(+1,86%), Alerion Clean Power
(+1,67%) e LU-VE Group
(+1,57%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Piaggio
, che continua la seduta con -1,05%.
Sostanzialmente debole Intercos
, che registra una flessione dello 0,98%.
Si muove sotto la parità Ferragamo
, evidenziando un decremento dello 0,77%.
Contrazione moderata per Pharmanutra
, che soffre un calo dello 0,59%.