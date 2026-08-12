New York: si muove a passi da gigante Applied Materials

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che tratta in rialzo del 4,38%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 544,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 553,3. Il peggioramento di Applied Materials è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 540,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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