New York: luce verde per Applied Materials
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che tratta in rialzo del 5,40%.
La tendenza ad una settimana di Applied Materials è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di chip, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 520,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 543,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 506,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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