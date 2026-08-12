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A New York, forte ascesa per Applied Materials

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per Applied Materials
Brillante rialzo per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,38%.
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