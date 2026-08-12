Putin minaccia ritorsioni se Stati UE sequestreranno navi mercantili russe

12 agosto 2026 - 12.41

(Teleborsa) - La Russia reagirà se i paesi occidentali sequestreranno navi mercantili russe. Lo ha detto oggi il presidente Vladimir Putin dopo che, nell'ambito di un nuovo pacchetto di sanzioni approvato il mese scorso, l'Unione europea ha istituito un meccanismo che consente agli Stati membri di vendere petrolio e altri beni sequestrati da navi sanzionate e fermate in mare.



"Se questi piani verranno messi in atto, dovremo rispondere con la stessa moneta", ha avvertito, secondo quanto riporta l'agenzia russa TASS, sottolineando che non si tratta solo delle aree in cui le navi russe potrebbero essere sequestrate, "ma ovunque lo riterremo necessario e opportuno".



Dalla fine del 2024, diversi paesi europei e il Regno Unito hanno abbordato, fermato o sequestrato navi legate alla Russia o appartenenti alla cosiddetta flotta ombra che tenta di aggirare le sanzioni occidentali.



"Constatiamo che le autorità di alcuni Paesi, in violazione del diritto marittimo internazionale, stanno cercando di limitare la circolazione delle navi - ha dichiarato - Recentemente, hanno persino avanzato l'idea di sequestrare le nostre navi e vendere i beni che ci sono stati sottratti. Naturalmente, questo non è altro che pirateria e furto".













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