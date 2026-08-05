d'Amico, Intesa Sanpaolo incrementa il TP e conferma il Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha innalzato il target price del titolo d'Amico
(DIS) a 8,8 euro (dal precedente 7,7 euro) confermando la raccomandazione Buy.
Dopo l'ottimo secondo trimestre
, sostenuto da "tariffe spot a livelli record" spinte dal conflitto geopolitico in Medio Oriente, gli analisti hanno dichiarato di mantenere "una visione positiva sulle prospettive
per la seconda metà del 2026, supportata dai fondamentali del mercato e dalle continue turbolenze geopolitiche".
Secondo il broker i principali fattori positivi
includono "le interruzioni nello Stretto di Hormuz
e l'aumento dei rischi nello Stretto di Bab el-Mandeb, le distorsioni commerciali legate alle sanzioni e il calo delle esportazioni russe di prodotti raffinati", tutti elementi che "favoriscono i flussi commerciali a lungo raggio, l'utilizzo delle navi e le tariffe di trasporto". Al contrario, la banca d'affari sostiene che "una de-escalation sostenuta
in Medio Oriente potrebbe accelerare la normalizzazione delle tariffe
di trasporto".
Per il terzo trimestre 2026
, DIS ha comunicato un TCE (Total Contract Equivalent) medio di 25.257 USD/giorno, calcolato sull'80% dei giorni di utilizzo disponibili delle navi, inclusa un'esposizione spot del 18% fissata a una tariffa media di 30.904 USD/giorno. A seguito della recente estensione dei contratti TCE, la copertura contrattuale è aumentata al 57% dei giorni di utilizzo disponibili delle navi nella seconda metà del 2026 e al 31% nell'esercizio 2027. Guardando al futuro, si prevede un'accelerazione della crescita dell'offerta della flotta nei prossimi anni, ma a livelli modesti rispetto agli standard storici.
Sulla base dei risultati e delle indicazioni sulle prospettive, Intesa Sanpaolo ha aggiornato le proprie stime per l'esercizio 2026 "incorporando un'ipotesi di 27.500 USD/giorno per i contratti spot nella seconda metà del 2026
e un TCE giornaliero coperto a una media di 23.698 USD/giorno sul 60% dei giorni di utilizzo disponibili delle navi, in linea con quanto comunicato dalla società". Ciò si traduce in un "aumento dell'8,5% delle nostre previsioni sugli utili di TCE per il 2026", hanno concluso gli analisti.