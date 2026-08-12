Ryanair sigla partnership quinquennale con Google Cloud per dati e AI

(Teleborsa) - Ryanair , compagnia low cost irlandese, e Google Cloud hanno annunciato una nuova partnership quinquennale. In base all'accordo, Ryanair implementerà i servizi Google Workspace e Google Cloud per 35.000 dipendenti in tutta la sua rete per supportare la crescita che prevede di raggiungere i 300 milioni di passeggeri all'anno entro il 2034. Questa implementazione include Gemini Enterprise, la piattaforma di AI agentiva di Google Cloud progettata per connettere i dati aziendali, automatizzare i flussi di lavoro e creare agenti AI personalizzati.



"Ryanair sta intraprendendo un incredibile percorso di crescita, puntando a raggiungere 300 milioni di passeggeri entro il 2034 - ha detto il CEO di Ryanair, Eddie Wilson - Per supportare questa crescita, dobbiamo garantire un'eccellente resilienza infrastrutturale, e la nostra nuova strategia dual-cloud ce la offre, insieme a partner tecnologici che condividono la nostra velocità e la nostra costante attenzione all'efficienza. Per questo, siamo lieti di collaborare con Google Cloud, mettendo Gemini Enterprise e Google Workspace a disposizione dei nostri team, per un'efficienza ancora maggiore in tutta l'azienda e per rafforzare la resilienza della nostra infrastruttura".



"L'aviazione è un settore caratterizzato dalla precisione e Ryanair è un pioniere nell'esecuzione operativa - ha detto Maureen Costello, Vicepresidente di Google Cloud per Regno Unito, Irlanda e Africa subsahariana - Siamo entusiasti di essere il partner di Ryanair per la trasformazione basata sull'IA. Questo accordo dimostra come l'implementazione su larga scala dell'IA generativa, abbinata a moderni strumenti di collaborazione per il personale in prima linea, possa aiutare i leader del settore a crescere in modo sicuro, ridurre i costi operativi e ridefinire l'esperienza di viaggio".

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