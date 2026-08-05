USA, richieste di mutui settimanali in calo del 2,9%

(Teleborsa) - Calano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 31 luglio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano una flessione del 2,9%, dopo il -6,4% registrato la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dell'1,9%, mentre quello relativo alle nuove domande è sceso del 3,6%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,81% dal 6,76% precedente.

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