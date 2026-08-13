Milano 13-ago
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Nasdaq 13-ago
30.085 +1,15%
Dow Jones 13-ago
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Londra 13-ago
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Francoforte 13-ago
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,12%)

Il DAX termina le contrattazioni a 26.299,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,12%)
Chiude sulla parità Francoforte, che propone sul finale un -0,12% e archivia gli scambi a 26.299,74 punti.
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