easyJet, S&P pone rating sotto osservazione per potenziale downgrade per operazione Apollo

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha posto il rating "BBB+" di easyJet sotto osservazione con implicazioni negative a seguito dell'annuncio dell'acquisizione da parte di Apollo. L'inserimento in CreditWatch riflette l'elevata probabilità di un potenziale declassamento di più livelli qualora la transazione si concludesse come proposto.



Il 6 agosto, easyJet ha raggiunto un accordo per essere acquisita dalla società di private equity statunitense Apollo Global Management in un'operazione che valuta easyJet 5,7 miliardi di sterline. L'acquisizione, soggetta all'approvazione degli azionisti e delle autorità di regolamentazione, prevede una combinazione di capitale proprio da parte di Apollo e debito nell'ambito di linee di finanziamento provvisorie.



Al completamento dell'operazione, S&P ritiene che la politica finanziaria di easyJet diventerà probabilmente più aggressiva e che i suoi parametri di credito si indeboliranno in modo significativo. Ciò contrasta con le precedenti previsioni, secondo le quali easyJet avrebbe mantenuto una posizione di cassa netta positiva.

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