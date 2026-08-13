Londra: scambi negativi per Fresnillo
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader mondiale dell'argento, che mostra un decremento del 2,54%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresnillo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Fresnillo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,59 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 28,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30,48.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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