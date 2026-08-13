Prevalgono gli acquisti in Europa, occhi sui prezzi alla produzione USA

(Teleborsa) - La seduta resta perlopiù all'insegna degli acquisti per il FTSE MIB
e gli altri listini europei.
Cresce l'attesa per i prezzi alla produzione statunitensi
in uscita oggi pomeriggio e che dovrebbero fornire ulteriori indicazioni utili a determinare le prossime mosse della Federal Reserve dopo che ieri l'inflazione di luglio
è risultata sostanzialmente in linea con le aspettative smorzando, almeno per il momento, le scommesse su un rialzo dei tassi.
A sostenere il sentiment contribuisce anche il calo del petrolio
, allentando i timori di una accelerazione dei prezzi, in scia alle prospettive di una domanda più debole, a seguito di un aumento a sorpresa delle scorte di greggio statunitensi e delle previsioni di consumo riviste al ribasso da parte dell'IEA e dell'OPEC.
Sul fronte continentale, mentre la stagione delle trimestrali sta entrando nella fase finale, la produzione industriale dell'Eurozona
di giugno è rimasta stabile
su base mensile dopo il +0,3% di maggio (dato rivisto da -0,2%). Le attese degli analisti erano per un calo dello 0,1%. Su base annua
la produzione è aumentata dello 0,1%
rispetto al -0,1% del mese precedente (rivisto da -1,2%) e al -0,8% stimato dal consensus.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,154. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 81,53 dollari per barile, con un ribasso del 2,10%.
Migliora lo spread
(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,91%. Tra i mercati del Vecchio Continente
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,52%, tentenna Londra
, che cede lo 0,31%, e seduta senza slancio per Parigi
, che riflette un moderato aumento dello 0,22%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,46%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 56.597 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,23%); con analoga direzione, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,52%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Nexi
(+3,55%), Stellantis
(+2,60%), Avio
(+2,47%) e Fincantieri
(+2,12%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit
, che ottiene -1,25%.
Sostanzialmente debole STMicroelectronics
, che registra una flessione dello 0,97%.
Si muove sotto la parità ENI
, evidenziando un decremento dello 0,94%.
Contrazione moderata per Unipol
, che soffre un calo dello 0,55%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Ferragamo
(+3,59%), D'Amico
(+2,39%), Banco Desio
(+1,97%) e NewPrinces
(+1,39%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Safilo
, che ottiene -2,21%.
Si concentrano le vendite su Alerion Clean Power
, che soffre un calo del 2,11%.
Sottotono SOL
che mostra una limatura dell'1,08%.
Deludente ERG
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.