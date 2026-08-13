Milano 12:39
53.944 +0,46%
Nasdaq 12-ago
29.743 0,00%
Dow Jones 12-ago
53.770 -0,04%
Londra 12:39
10.800 -0,31%
Francoforte 12:39
26.471 +0,53%

Produzione industriale Unione Europea (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale Unione Europea (MoM) in giugno
Unione Europea, Produzione industriale in giugno su base mensile (MoM) 0%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era -0,1%).
Condividi
```