Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 13/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Chiusura in profondo rosso per il Light Sweet Crude Oil, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,73%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 83,94. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 77,81. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 74,38, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)