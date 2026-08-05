BFF, utile semestrale scende a 51,4 milioni di euro con impatto del rapporto Bankitalia

(Teleborsa) - BFF Bank ha comunicato che, al 30 giugno 2026, al netto di 119,5 milioni di euro (-20% anno su anno) di Costo del Funding, i Ricavi Netti Rettificati sono pari a 216,1 milioni di euro, +9% anno su anno, di cui 180 milioni di euro provenienti dal Factoring, Lending & Credit Management (F&L), 18,3 milioni di euro dai Securities Services, 34,3 milioni di euro dai Payments e 103,1 milioni di euro dal Corporate Center. I Costi Operativi Totali Rettificati, considerando anche Ammortamenti e Deprezzamenti, sono stati pari a 99,6 milioni di euro rispetto a 94,7 milioni di euro nel primo semestre 2025. L'Utile Netto Rettificato è stato di 81,3 milioni di euro, +8% su base annua e Utile Netto Contabile pari a 51,4 milioni di euro, in calo del 27% anno su anno ma in crescita del 3% anno su anno escludendo l’impatto di 21 milioni di euro relativo al Rapporto Ispettivo della Banca d’Italia ricevuto a luglio.



Al 30 giugno 2026, Totale Attivo Consolidato pari a 11,9 miliardi di euro, -10% anno su anno. Il 38% del totale attivo del bilancio di BFF è rappresentato da Titoli di Stato italiani. Portafoglio Crediti pari a 5.503 milioni di euro, -6% anno su anno, e Volumi a 3.501 milioni di euro, in calo del 17% anno su anno.



Totale dei Crediti deteriorati netti nel primo semestre 2026 (sofferenze, inadempienze e past due) ammonta a 2.905 milioni di euro, rispetto a 1.715 milioni di euro a giugno 2025 e a 3.084 milioni di euro a dicembre 2025. I Crediti deteriorati netti sono in diminuzione del 6% nei primi sei mesi del 2026, mentre l’incremento anno su anno riflette principalmente la riclassificazione effettuata in seguito al

Provvedimento ricevuto dalla Banca d'Italia in data 28 marzo 20269 e al successivo Rapporto Ispettivo ricevuto il 14 luglio 2026. Crediti deteriorati netti pari al 74% del Portafoglio Crediti nonostante una loss given default trascurabile. Alla fine del primo semestre 2026, il 94% dei Crediti deteriorati netti è verso la Pubblica Amministrazione.



Il Common Equity Tier 1 (CET1) di BFF è pari a 10,34% rispetto al 9,86% di SREP comprensivo delle Riserve di Capitale e il Total Capital ratio (TCR) è pari a 12,93% rispetto al 13,36% di SREP.

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