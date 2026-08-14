Milano 12:06
53.747 +0,10%
Nasdaq 13-ago
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Dow Jones 13-ago
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Londra 12:06
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Prezzi consumo Francia (YoY) in luglio

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Prezzi consumo Francia (YoY) in luglio
Francia, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +2,1%, in aumento rispetto al precedente +1,8% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: by Alice Triquet on Unsplash)
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