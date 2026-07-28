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Fiducia consumatori Francia (MoM) in luglio
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28 luglio 2026 - 09.00
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Fiducia consumatori in luglio su base mensile (MoM) 86 punti
, in aumento rispetto al precedente 84 punti (la previsione era 85 punti).
(Foto: di Pexels da Pixabay)
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