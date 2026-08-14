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Londra: rosso per Glencore

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Glencore
Ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che presenta una flessione del 2,34% sui valori precedenti.
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