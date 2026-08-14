Londra: scambi negativi per Glencore

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che presenta una flessione del 2,34%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Glencore rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Glencore . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Glencore evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5,552 sterline. Primo supporto a 5,437. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5,396.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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