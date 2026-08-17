Milano 17-ago
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Nasdaq 17-ago
29.995 -0,17%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 17-ago
10.720 -0,28%
Francoforte 17-ago
26.339 -0,38%

Empire State Index USA in agosto

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Empire State Index USA in agosto
USA, Empire State Index in agosto pari a 20,6 punti, in aumento rispetto al precedente 15,6 punti (la previsione era 10,6 punti).
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