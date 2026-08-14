Milano 17:35
53.584 -0,20%
Nasdaq 21:03
29.989 -0,32%
Dow Jones 21:03
53.780 -0,11%
Londra 17:35
10.750 -0,21%
Francoforte 17:35
26.440 +0,53%

USA, Fiducia consumatori Università Michigan in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in agosto
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in agosto pari a 51 punti, in calo rispetto al precedente 55,2 punti (la previsione era 54,7 punti).
Condividi
```