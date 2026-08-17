Forte interesse per Chevron
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Rialzo marcato per il colosso petrolifero statunitense, tra i componenti del Dow Jones, che archivia la sessione in utile dell'1,16% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 200 USD, con stop loss posto a quota 188,8, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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