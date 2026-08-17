Male ServiceNow sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che soffre con un calo del 4,90%.
L'andamento di ServiceNow nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 121,6 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 116. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 114.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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