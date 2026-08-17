MPS eserciterà rimborso anticipato dell'obbligazione senior scadenza settembre 2027

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha fatto sapere che, in linea col funding plan e avendo ricevuto l'autorizzazione del Comitato di Risoluzione Unico (Single Resolution Board), eserciterà in data 5 settembre 2026 (la “Data di Rimborso Opzionale”) l'opzione di rimborso

integrale in via anticipata dell’obbligazione di tipo Senior denominata “€500,000,000 Fixed to Floating Rate Callable Senior Notes due 5 September 2027”.



Ciò, aggiunge la banca toscana, "ai sensi di quanto previsto dai termini e condizioni indicati nei Final Terms dei Titoli datati 1 settembre 2023 e nel Base Prospectus datato 16 gennaio 2023, come successivamente aggiornato".



I Titoli, interamente sottoscritti da investitori istituzionali, - precisa poi il Monte - saranno rimborsati integralmente alla pari, insieme agli eventuali interessi maturati e non corrisposti alla Data di Rimborso Opzionale.

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