New York: giornata negativa in Borsa per Meta Platforms

(Teleborsa) - In forte ribasso l' azienda che gestisce Facebook , che mostra un -4,07%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Meta Platforms , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Meta Platforms segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 557,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 582,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 548,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```