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Pesante sul mercato di New York Meta Platforms

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Meta Platforms
Ribasso per l'azienda che gestisce Facebook, che tratta in perdita del 4,07% sui valori precedenti.
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