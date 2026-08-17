RTX, contratto da 23 miliardi di dollari con Marina Usa per missili da crociera Tomahawk

(Teleborsa) - Raytheon, azienda del gruppo RTX si è aggiudicata un contratto pluriennale da 22,9 miliardi di dollari per la Marina statunitense per accelerare la produzione di missili da crociera Tomahawk. Il contratto arriva in un momento in cui le scorte di sistemi d'arma sono sotto pressione a causa della guerra in corso con l'Iran.



Con questo contratto, RTX "aumenterà la capacità produttiva e collaborerà strettamente con centinaia di fornitori di piccole e medie dimensioni in tutto il paese per incrementare rapidamente la produzione e soddisfare le esigenze a lungo termine.", ha dichiarato l'azienda statunitense del settore della difesa in un comunicato lunedì.



"Il Tomahawk è l'arma d'attacco più importante della Marina, in grado di colpire forze ostili a centinaia di chilometri di distanza senza mai mettere a rischio la vita dei nostri marinai", ha dichiarato Phil Jasper, Presidente di Raytheon. "Stiamo effettuando investimenti significativi nella nostra forza lavoro, nella tecnologia, nella catena di approvvigionamento e negli impianti per incrementare drasticamente la capacità produttiva e soddisfare la crescente domanda."









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