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Sotto la parità il comparto utility in Italia (-0,58%)

Finanza, Indici settoriali
Sotto la parità il comparto utility in Italia (-0,58%)
(Teleborsa) - Il settore utility italiano sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'indice Utilities dell'Area Euro è senza direzione.

Il FTSE Italia Utilities ha esordito a quota 54.087,4, e chiude a 53.852,8, con un ribasso di 312,5 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Utilities si ferma a 592, dopo aver iniziato gli scambi a 590.

Tra i titoli del FTSE MIB, discesa moderata per Italgas, che chiude la giornata del 21 luglio con una variazione percentuale negativa dell'1,39% rispetto alla seduta precedente.

Frazionale ribasso per Hera, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,82%.

Tra le mid-cap italiane, seduta negativa per Ascopiave, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,97%.

Chiusura in rosso per Acea, che termina la seduta segnando un calo dell'1,82%.

Ribasso per ERG, che chiude la seduta con una flessione dell'1,66%.

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