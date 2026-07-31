Milano 14:35
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USA, Indice costo lavoro (QoQ) nel secondo trimestre

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USA, Indice costo lavoro (QoQ) nel secondo trimestre
USA, Indice costo lavoro nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,9%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +0,8%).
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