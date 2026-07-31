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/ USA, Indice costo lavoro (QoQ) nel secondo trimestre
USA, Indice costo lavoro (QoQ) nel secondo trimestre
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31 luglio 2026 - 14.35
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Indice costo lavoro nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,9%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +0,8%).
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