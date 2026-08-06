Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
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USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel secondo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel secondo trimestre
USA, Costo unitario lavoro nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,3%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +2,2%).
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