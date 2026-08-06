Milano
17:35
53.717
+0,06%
Nasdaq
22:00
29.722
+1,19%
Dow Jones
22:04
54.037
+0,28%
Londra
17:35
10.901
+0,31%
Francoforte
17:35
26.319
+0,69%
Venerdì 7 Agosto 2026, ore 23.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel secondo trimestre
USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel secondo trimestre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
06 agosto 2026 - 14.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
USA,
Costo unitario lavoro nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,3%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +2,2%).
Condividi
Leggi anche
USA, Indice costo lavoro (QoQ) nel secondo trimestre
USA, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Produttività USA (QoQ) nel secondo trimestre
USA, indice costo del lavoro +0,9% nel secondo trimestre 2026
Altre notizie
PIL Germania (QoQ) nel secondo trimestre
PIL Spagna (QoQ) nel secondo trimestre
PIL Unione Europea (QoQ) nel secondo trimestre
Italia, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Occupazione Francia (QoQ) nel secondo trimestre
Occupazione Francia (QoQ) nel secondo trimestre
Guide
AI al posto del consulente finanziario: cosa può fare, quali rischi ci sono e quando serve
Usare l’intelligenza artificiale al posto del consulente finanziario significa affidare a un software una parte del processo che porta a scegliere, confrontare o gestire investimenti.
leggi tutto