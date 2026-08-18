Milano 15:15
53.327 -0,48%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:15
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Francoforte 15:15
26.241 -0,37%

Indice ZEW Germania in agosto

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Indice ZEW Germania in agosto
Germania, Indice ZEW in agosto pari a 34,2 punti, in aumento rispetto al precedente 26,3 punti (la previsione era 30,1 punti).
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