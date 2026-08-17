Milano 17-ago
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Nasdaq 17-ago
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Dow Jones 17-ago
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Londra 17-ago
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Francoforte 17-ago
26.339 -0,38%

USA, Indice NAHB in agosto

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USA, Indice NAHB in agosto
USA, Indice NAHB in agosto pari a 35 punti, in aumento rispetto al precedente 34 punti (la previsione era 33 punti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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