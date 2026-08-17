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/ USA, Indice NAHB in agosto
USA, Indice NAHB in agosto
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17 agosto 2026 - 16.15
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Indice NAHB in agosto pari a 35 punti
, in aumento rispetto al precedente 34 punti (la previsione era 33 punti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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