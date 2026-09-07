Iran minaccia gli asset energetici Usa nel Golfo dopo gli attacchi del weekend

Petrolio vicino ai massimi da sei settimane.

(Teleborsa) - L'Iran è tornata a minacciare di rispondere a qualsiasi nuovo attacco statunitense contro i propri asset, avvertendo che le infrastrutture energetiche nel Golfo, compresi gli interessi petroliferi e del gas statunitensi, restano vulnerabili. "Colpite i nostri asset e sarete colpiti", ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf, dopo gli scambi di attacchi tra Usa e Iran nel weekend che hanno spinto il petrolio vicino ai massimi delle ultime sei settimane.



Sabato le forze statunitensi hanno colpito tre petroliere iraniane, inclusa una vicino all'isola di Kharg, principale hub petrolifero del Paese, in risposta agli attacchi delle Guardie Rivoluzionarie contro navi da guerra Usa nella regione. Il funzionario iraniano Mohsen Rezaei ha poi annunciato che Teheran presto dichiarerà una nuova zona ristretta nel Golfo e un nuovo corridoio di navigazione attraverso lo stretto: "Ci impegneremo a mantenere aperto lo Stretto di Hormuz solo quando gli americani cesseranno sabotaggi, minacce e attacchi contro l'Iran".



Reuters ha segnalato inoltre che i dati sul traffico marittimo mostrano una media di appena 10 navi cargo al giorno transitate nello stretto negli ultimi dieci giorni, il livello più basso da maggio. Secondo tre fonti iraniane citate da Reuters, però, la campagna statunitense volta a soffocare le esportazioni petrolifere iraniane sta diventando sempre più difficile da sostenere per Teheran, che deve affrontare, oltre al confronto militare, "inflazione, disoccupazione, volatilità valutaria e instabilità di mercato", come riconosciuto dallo stesso Qalibaf.



Sul fronte israeliano, nuovi attacchi aerei su una città del sud del Libano, che secondo il ministero della Salute libanese hanno causato almeno 12 morti, alimentando i timori di una nuova campagna militare di Israele nonostante il cessate il fuoco di giugno con Hezbollah.

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