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Londra: spinge in avanti RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: spinge in avanti RELX
Prepotente rialzo per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che mostra una salita bruciante del 4,05% sui valori precedenti.
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